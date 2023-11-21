  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık İyileşme döneminde filmde rol almak bana iyi geldi

İyileşme döneminde filmde rol almak bana iyi geldi

HABER MERKEZİ
İyileşme döneminde filmde rol almak bana iyi geldi
2021'DE lenf kanserine yakalanan ve doktorunun tavsiyesiyle setlere ara veren oyuncu Boğaç Aksoy'un, tedavi sürecinde rol aldığı kısa film Mutlak'ın İstanbul prömiyeri geçtiğimiz akşam 'Digital Film Festival İstanbul' kapsamında gerçekleştirildi. Adem karakterini canlandıran Aksoy "Filmde usta sanatçı Halil Ergün'ün gençliğini canlandırmak ve onunla aynı sette olmak benim için muhteşem bir tecrübeydi. Filme dair paylaşabileceğim en önemli şeylerden biri ise çekimlerin yapıldığı sırada ikinci evre kanserdim ve aynı zamanda tedavi sürecindeydim. Mutlak, konusuyla eş zamanlı olarak iyileşme niyetiyle ve yoğun duygularla içinde yer aldığım bir proje oldu. Doğayı yeniden yeşertebilme amacımız, benim iyileşme sürecime de motivasyon sağladı."
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA