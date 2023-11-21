İyileşme döneminde filmde rol almak bana iyi geldi

2021'DE lenf kanserine yakalanan ve doktorunun tavsiyesiyle setlere ara veren oyuncu Boğaç Aksoy'un, tedavi sürecinde rol aldığı kısa film Mutlak'ın İstanbul prömiyeri geçtiğimiz akşam 'Digital Film Festival İstanbul' kapsamında gerçekleştirildi. Adem karakterini canlandıran Aksoy "Filmde usta sanatçı Halil Ergün'ün gençliğini canlandırmak ve onunla aynı sette olmak benim için muhteşem bir tecrübeydi. Filme dair paylaşabileceğim en önemli şeylerden biri ise çekimlerin yapıldığı sırada ikinci evre kanserdim ve aynı zamanda tedavi sürecindeydim. Mutlak, konusuyla eş zamanlı olarak iyileşme niyetiyle ve yoğun duygularla içinde yer aldığım bir proje oldu. Doğayı yeniden yeşertebilme amacımız, benim iyileşme sürecime de motivasyon sağladı."