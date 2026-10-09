Ege'nin İncisi İzmir hakkında merak uyandıran 10 bilgi! Meğer dünyanın en eski...

4. TARİHİ ASANSÖR NEDEN YAPILDI? Tarihî Asansör, 1907'de Nesim Levi tarafından dik yokuşu yürümeyi kolaylaştırmak amacıyla yaptırıldı. Günümüzde hem mimarisi hem de İzmir manzarasıyla ilgi çekiyor. 5. İZMİR SINIRLARINDA ANTİK DÜNYANIN EN ÜNLÜ YAPILARINDAN BİRİ BULUNUYOR Selçuk 'taki Efes Antik Kenti, görkemli Celsus Kütüphanesi ve Büyük Tiyatro'suyla tanınıyor. Efes, 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

6. BERGAMA, ANTİK DÜNYANIN ÖNEMLİ BİLİM MERKEZLERİNDEN BİRİYDİ. Bergama 'da büyük bir kütüphane ve dönemin önemli sağlık merkezlerinden Asklepion bulunuyordu. Bergama'nın çok katmanlı kültürel peyzajı 2014'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

7. İZMİR'DE DÜNYANIN EN ESKİ PARFÜM ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ BULUNUYOR

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Eski Smyrna antik kentinde, antik dönemlerde parfüm ve güzel koku üretiminde kullanılan kaplar ve benzeri buluntulara rastlanmıştır. Antik çağda güzel kokular; günlük yaşamda, dini törenlerde ve kişisel bakımda önemli bir yere sahipti.

8. İZMİR'İN COĞRAFYASI HEM KÖRFEZİ HEM DE VERİMLİ OVALARI KAPSIYOR

Gediz, Bakırçay ve Küçük Menderes havzaları İzmir il sınırları içinde yer alıyor. Bu çeşitlilik şehrin tarımını, doğal yaşamını ve kıyı kültürünü şekillendiriyor.

9. İZMİR'İN ORTASINDA ANTİK BİR ŞEHİR BULUNUYOR

Konak'taki Smyrna Agorası, Roma döneminden kalan kalıntılarıyla şehrin geçmişine açılan bir kapı. Üstelik antik dönemde insanların günlük yaşamına dair izler de burada görülebiliyor.