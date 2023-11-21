‘Şimdi 90’ları daha çok seviyorum’

METİN Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Sibel Alaş, Ali Güven'den oluşan "Şimdi 90'lar", önceki akşam Moda Kayıkhane'de sahne aldılar. Türk pop müziğinin efsane ismi Seyyal Taner, "Şimdi 90'lar" a konuk oldu. Gece boyunca 90'ların hit şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan söyleyen sanatçılara konuk olan Seyyal Taner'e, izleyenler büyük ilgi gösterdiler. "Şimdi 90'lar" ekibiyle ikinci defa sahneye çıkan Taner; "Ben bu sahnede olmayı, değerli arkadaşlarımla şarkılar söylemeyi çok sevdim. Vakit buldukça buradayım" sözlerinin ardından, bestecisi Metin Özülkü ve tüm salonla birlikte "Alladı Pulladı"yı söyledi.