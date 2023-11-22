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Haberler Sarmaşık Defne Samyeli’nden albüm sürprizi

Defne Samyeli’nden albüm sürprizi

HABER MERKEZİ
Defne Samyeli’nden albüm sürprizi
EKRANLARIN ve sahnelerin güzel ismi Defne Samyeli, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı oyuncu, bir süre yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Yemek eşliğinde toplantı yapan başarılı şarkıcı, "Albüm çalışmaları devam ediyor, çok yakında yeni single geliyor bunun müjdesini vereyim. İsmi şimdilik sürpriz olsun" dedi. Güzelliği ile göz kamaştıran başarılı oyuncu, siyahlar içindeki şık tarzıyla da beğeni topladı.
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