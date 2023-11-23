İzmir’deki Gelinlik ve Damatlık fuarında ünlüler podyumda

İZFAŞ ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda 7 ülkeden 228 firma son koleksiyonlarını tanıtıyor Fuarizmir'de önceki günbaşlayan fuarın galasında bir firmanın tasarladığı 2024 abiye kreasyonu, 1990'lı yılların ünlü mankenlerinin de görev aldığı defileyle tanıtıldı. Fransız dantelinin kullanıldığı 66 parçalık koleksiyonun tanıtımında Özge Ulusoy, Demet Şener, Deniz Pulaş, Begüm Özbek, Sema Şimşek, İpek Tenolcay, Ceylan Saner, Ece Gürsel ve Zeliha Çal gibi ünlü isimler podyuma çıktı. Profesyonel ziyaretçilere açık olan fuar, 24 Kasım'da sona erecek.