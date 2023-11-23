  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Urla’da bahçemde domates ekiyorum

Urla’da bahçemde domates ekiyorum

HABER MERKEZİ
Urla’da bahçemde domates ekiyorum
Sürpriz bir kararla yurt dışında nikah masasına oturan Işın Karaca, evlilik kararını, yeni senfonik albümünü, ailesini, müziğini Ceyda Düvenci'ye anlattı. Karaca, "Şarkı söylerken çok bağırıyor" eleştirilerine de ilk kez cevap verdi. Karaca, "Ses var bende, sesimi bir yere sığdıramıyorum, sen de vücut kullanıyorsun" diyerek dekolte giyinen rakiplerine gönderme yaptı. İzmir'in Urla ilçesinde yaşadığını belirten Karaca "Urla'da bahçemde domates ekiyorum, evimin üst katında albüm yapıyorum. Kızımı voleybola götürüyorum" açıklamasında bulundu
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA