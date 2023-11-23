Sürpriz bir kararla yurt dışında nikah masasına oturan Işın Karaca, evlilik kararını, yeni senfonik albümünü, ailesini, müziğini Ceyda Düvenci'ye anlattı. Karaca, "Şarkı söylerken çok bağırıyor" eleştirilerine de ilk kez cevap verdi. Karaca, "Ses var bende, sesimi bir yere sığdıramıyorum, sen de vücut kullanıyorsun" diyerek dekolte giyinen rakiplerine gönderme yaptı. İzmir'in Urla ilçesinde yaşadığını belirten Karaca "Urla'da bahçemde domates ekiyorum, evimin üst katında albüm yapıyorum. Kızımı voleybola götürüyorum" açıklamasında bulundu