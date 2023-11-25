Model Of Models Yarışması 57. Grand finalinde taçlar takıldı

Model Of Models Yarışması finalinde taçlar sahiplerini buldu. Deniz Şaman Prodüksiyon tarafından İzmir'de düzenlenen yarışmaya 18. Erkek 18 kadın yarışmacı katıldı. Yarışmanın finalistleri başkanlığını yönetmen ve yapımcı Ali Karakış'ın yaptığı jürinin kullandığı oylar sonucu belirlendi. Yarışmanın final taçlarını Semanur Aslan ve Ege Burgaçoğlu kazandı.

MUHTEŞEM SAHNE ŞOVU

Model of Models Organizasyon Başkanlığını Deniz Şaman, Yapımcılığını Bekir Ayar Subaşı üstlenirken, Sanat Yönetmenliğini Oksana Kuznetsova, Prodüksiyonu Ali Karakış, Müzik Yönetmenliğini Özkan Turgay, Ege Bölge Sorumluluğunu Haydar Koçak, Proje Koordinatörlüğünü ise Osman Akar yürüttü. Ünlü kuaför aktivist Harun Cici'nin sosyal sorumluluk proje koordinasyonunu üstlendi. Ege Engelliler Kooperatifi (EGETEKO) özel modelleri Selin Durgut ve Nilay Süren ile 2022 kraliçesi Ecem April Onutman ve 2. Model Birtan Gizem Dadal geri dönüştürülmüş kıyafetlerle podyumda yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Ardından modellerin özel sahne şovları kıyafet sunumlarıyla izleyicilere muhteşem bir gösteri sunuldu.

KÜÇÜK MANKENLERE BÜYÜK İLGİ

İZFAŞ ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda 7 ülkeden 228 firma son koleksiyonlarını tanıttığı Fuar İzmir'de önceki gün başlayan fuarın galasında bir firmanın tasarladığı 2024 abiye kreasyonu, çocuk mankenler tanıttı. Ünlü mankenleri aratmayacak kadar sahnede usta performans sergileyen küçük mankenler katılımcıları başta olmak üzere ailelerinden büyük alkış aldılar. Özge Ulusoy, Demet Şener, Deniz Pulaş, Begüm Özbek, Sema Şimşek, İpek Tenolcay, Ceylan Saner, Ece Gürsel ve Zeliha Çal gibi ünlü isimler podyuma çıktığı sahnede bu kez bir çocuk abiye markasının ürünlerini İzmir Türk Koleji öğrencileri Zeynep Şendil, Defne Günaydın, Alen Alıcı ve diğer küçük modeller sahneye çıktı. Ünlü mankenlerin performansını aratmadılar ayakta alkışlandılar.