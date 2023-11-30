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Haberler Sarmaşık ‘Şaşırt Beni’ oyunu turneye çıkıyor

‘Şaşırt Beni’ oyunu turneye çıkıyor

HABER MERKEZİ
‘Şaşırt Beni’ oyunu turneye çıkıyor
KERKISOLFEJ ve MMT ortaklığında önceki akşam İstanbul Pera Sahnesi'nde sergilenen "Şaşırt Beni" oyunu, seyircisini kahkahaya boğdu. Yönetmen Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği oyuncu kadrosunda ise Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Korhan Herduran, Adem Türker gibi sevilen oyuncuların yer aldığı komedi oyunu, adeta şampiyonlar ligi oyuncu kadrosuyla şaşırtmaya devam ediyor. Kısa bir yaz döneminin ardından tekrardan Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanan "Şaşırt Beni" oyunu Bursa, Ankara, İstanbul, Trabzon ve Ordu olmak üzere birçok ilde sevenleriyle buluşacak.
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