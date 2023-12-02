Özdilek İzmir 22. yaşını kutluyor

Özdilek Holding yatırımı olarak 2001 yılından bu yana müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlayışıyla İzmirlilerin en çok tercih ettiği alışveriş merkezleri arasında yer alan Özdilek İzmir; 22. yılını etkinlikler, kampanyalar ve indirimlerle kutluyor. Özdilek İzmir, 22. yılına özel mağazadaki tüm indirimlere ek, 29 Kasım - 5 Aralık 2023 tarihleri arasında bin 250 TL'lik giyim, ayakkabı, aksesuar ve ev tekstili alışverişlerine 250 TL indirim kuponu hediye ediyor. Kazanılan kuponlar, 17 Aralık 2023 tarihine kadar yine giyim, ayakkabı, aksesuar ve ev tekstili alışverişlerinde kullanılabiliyor. Özdilek İzmir, bugün saat 14:00'te pasta kesimi, 14:00 - 15:00 Bando ve Tahta Bacak Gösterisi ile misafirleriyle 22. yaşını kutlayacak. 15:00 - 16:30 - 18:00 seans saatlerinde Ahşap Oyuncak Boyama Atölyesi, 3 Aralık 2023 Pazar günü ise 15:00 - 17:00 seans saatlerinde Jonglör Gösterisi ile keyifli anlar yaşatacak. Etkinlik ücretsiz olacak.