Paris’te Aşık Veysel rüzgarı esecek

"2023 UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı" etkinliklerine devam eden Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Dostlar Beni Hatırlasın" isimli gösterisini Paris'e taşıdı. UNESCO'nun Paris'teki genel merkezinde gerçekleştirilecek olan tiyatral gösteride, Aşık Veysel'i Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı canlandıracak. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçılarının sahneleyeceği oyunun genel sanat yönetmenliğini ise Ömer Faruk Belviranlı üstlenecek. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de oynanan tiyatral gösteride "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Benim Sadık Yarim Kara Topraktır" ve "Güzelliğin On Par'etmez" gibi tarihe kazınan 10 farklı eser seslendirilecek. Büyük ustanın eşsiz türküleri, Fransa'nın başkentinde yankılanacak.

24 KİŞİLİK KADRO

AŞIK Veysel'in hayatını konu alan tiyatro oyunu, usta sanatçının "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü çalıp söylemesi ile başlıyor. Veysel Şatıroğlu'nun gözlerini kaybetmesini ve saz ile tanışmasını da konu edinen oyun, bakanlığın 24 kişilik sanatçı kadrosuyla sahneleniyor.