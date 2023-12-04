Gamze’nin katili hak ettiği yerde

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Maliye Bölümü yüksek lisans öğrencisi Gamze Uslu, 22 Kasım 2013 günü Mersin'den kendisini ziyaretine gelen nişanlısı Baki Can Gölcü ile birlikte Nazilli'deki bir otele yerleşti. Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'ndeki bir restoranda 27 Kasım'da yemek yiyen nişanlı çift, otele dönüp odalarına çekildi.

Sinan Uslu ve eşi Fatma Uslu, katilin hapse girmesiyle huzur bulduklarını söyledi.

DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ!

O dönem 27 yaşında olan Gamze Uslu, gece yarısı kaldıkları otelin 4'üncü katındaki odalarının balkonundan bir otomobilin üzerine düştü. Gamze Uslu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Baki Can Gölcü hakkında Nazilli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava kapsamında olayın 'cinayet mi intihar mı' olduğuna ilişkin bilirkişi bir sonuca varamazken, bu yönde rapor hazırlandı. Mahkeme heyeti, 6 celsenin sonunda Gölcü'ye müebbet hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulanarak hapis cezası 25 yıla çevrilen Gölcü, cezası onana kadar adli kontrol ile serbest bırakıldı. Davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kararı temyize götürdü. Yargıtay, yaptığı inceleme sonucu yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.

Baki Can Gölcü tutuklandı

"CEZAEVİNDE ÖMÜR BOYU ÇÜRÜSÜN"

Nazilli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada Baki Can Gölcü'ye önce 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Sanık hakkında yasal koşullar oluşmadığından indirim yapılarak önce 25 yıl hapis cezasına çevrildi ardından tutuklanması yönündeki talebin reddine karar verildi. Yerel mahkemede sonuçlanan dava, Uslu ailesinin yaptığı itiraz üzerine yeniden Yargıtay'a gitti. Aradan geçen 10 yılın sonunda Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı onadı. Cezasının kesinleşmesi sonrası gözaltına alına katil Gölcü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Duruşmanın ardından Yeni Asır'a konuşan acılı anne Fatma Uslu, "Kızımı hayattan koparan Baki Can Gülcü, 10 yıl sonra hak ettiği cezayı aldı. Cezaevinde çürüsün istiyoruz. Kızım mezarında rahat uyuyacak" dedi.