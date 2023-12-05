aTV Programlarına ödül yağmuru

49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, katılımcılar ve izleyiciler eşliğinde gerçekleştirildi. Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunduğu törende ödüller verildi. Ödül sahipleri arasında Esra Erol, Müge Anlı ve Kenan İmirzalıoğlu da yer aldı. Çeşitli konserlerle ve dans gösterileriyle keyifli anlar yaşanan ödül töreni, ilk kez simultane işaret dili ve sesli betimleme ile ekranlara geldi.

EN İYİLER SEÇİLDİ

Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği ödül törenine sanat camiasının büyük çoğunluğu katıldı. Çeşitli kategorilerde ödül kazanan ünlüler, kırmızı halıdan geçerek kameralara poz verdi.

En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Esra Erol'da, En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı ve En İyi Erkek Sunucu: Kenan

İmirzalıoğlu" olarak belirlendi.

ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Törende sahne alan Nükhet Duru, Yaşam Başarı Ödülü'ne layık görülürken En İyi Kadın Şarkıcı: Melike Şahin, En İyi Erkek Şarkıcı ise Edis oldu. Öte yandan En İyi Youtuber Berfu Yenenler, En İyi Arabesk Fantezi Müzik Erkek Şarkıcı Hakan Altun seçildi.