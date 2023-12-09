Dünya sanatçıları Gazze için seferber

İki aydır devam eden İsrail-Filistin savaşında gerilim her geçen gün yükseliyor. 16 binden fazla kişinin öldüğü, 43 binin üzerinde sivilin yaralandığı ve 1.5 milyona yakın kişinin de yerinden edilip evsiz kaldığı savaşın durdurulması için dünyanın önde gelen oyuncu, şarkıcı, yazar ve yapımcıları, gerek sosyal medya üzerinden gerekse basın aracılığıyla eleştirilerini sürdürüyor. Sanat dünyasından bu kadar tepki gelirken Türkiye'deki sanatçılar İsrail- Filistin savaşıyla alakalı tek kelime bile etmiyor.

TEPKİ GÖSTERİYORLAR

Bunlar arasında ABD'li oyuncular Dwayne Johnson, Susan Sarandon, John Cusack, Viola Davis, Filistin asıllı ABD'li model kardeşler Bella ve Gigi Hadid, Amerikalı aktris ve yapımcı Angelina Jolie,

Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik, İsveçli müzisyen Zara Larson, ABD'li müzisyen Demi Lovato, ABD'li oyuncu ve yönetmen Mark Ruffalo, Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, İsrailli aktris ve yönetmen Natalie Portman, ABD'li şarkıcı Della Miles, ABD'li komedyen Ramy Youssef, Emma Watson, Tilda Swinton, Lena Headey, Khalid Abdalla,

futbolcu Karim Benzema gibi isimler var