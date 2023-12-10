32 yıllık hasreti Esra Erol sonlandırdı

Esra Erol'da programına katılan Neslihan Alçın, 5 ay önce büyüten ailesinin gerçek ailesi olmadığı gerçeğiyle yüzleştiğini açıkladı. Kardeşleri olduğunu da öğrenen Alçın, kim olduklarını araştırdı. Aynı zamanda bu süre içerisinde 3 kardeşiyle görüşen ama birini bulamadığını ifade eden Neslihan Alçın, kardeşi Ertuğrul'u bulmak için Esra Erol'un programına gelerek yardım istedi.

GÜZEL HABERİ VERDİ

Bir süredir Esra Erol ve ekibi tarafından araştırılan konu sonunda açıklığa kavuştu. Elinde kardeşine ait bir tek bebeklik fotoğrafı olan Neslihan'a güzel haber Esra Erol'dan geldi. 4 aylıkken bir aileye evlatlık verilen kardeşi Ertuğrul'u Esra Erol kısa süre içerisinde buldu. Esra Erol'da ekibinin çalışmasıyla diğer kardeş de bulundu. Büyüten ailenin kardeşinin ismini Berkant olarak değiştirdikleri ortaya çıktı. Stüdyoda bir araya gelen abla kardeş gözyaşlarına hakim olamadı. 32 yıllık hasret Esra Erol'da sona erdi.