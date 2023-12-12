Dengeler alt üst oluyor

BAŞROLLERİNİ Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ozan Akbaba (Gardaşov) gibi usta isimlerin paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Heyecanın dorukta olduğu diziye geçtiğimiz haftalarda Ozan Akbaba da dahil olmuştu. Bu akşam yayınlanacak bölümde; Cezayir'in eli Gardaşov'un gelmesiyle rahatlamıştır. Onun yardımıyla ambargoyu delmeyi tasarlar. Fakat Müfit ve Atakan, Gardaşov'u evinden alıp ona düstur çekerler.

ORTALIK KARIŞACAK

Kardeşi de vaktinde Amerika'nın petrol ambargosunu deldiği için Gardaşov'u sakıncalı bulur ve Cezayir'le ortak olmasını istemezler. Bu esnada Cezayir, Gardaşov'dan kardeşini Amerika'ya teslim edenin Erman olduğunu öğrenir. Gardaşov sadece Cezayir'e yardım etmek için gelmemiştir, Erman'la da yüzleşecektir. Cezayir plansız bir şekilde Erman'ın karşısına çıkmaması için Gardaşov'u uyarır. Ama Gardaşov onu dinlemeyecek ve ortalığın birden karışmasına sebep olacaktır.