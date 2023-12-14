Yeşilçam’ın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

YEŞİLÇAM'IN ünlü yönetmeni Yılmaz Atadeniz 91 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yönetmen bugün düzenlenecek cenaze töreni sonrası Aşiyan Mezarlığına defnedilecek. Yeşilçam'ın ünlü yönetmen ve senaristi Yılmaz Atadeniz, İstanbul'da tedavi gördüğü Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine hayatını kaybetti. 91 yaşındaki Atadeniz'in akciğer rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü öğrenildi.
ÇOK SAYIDA FİLM YÖNETTİ
ATADENİZ'İN başlıca filmleri arasında Çare Sende Allahım, Talihsizler, Küskünüm, Afacan, Donanmanın Gülü, Cilalı İbo, Maceralar Kralı, Julverin İki Sene Mektep Tatili, 7 Kocalı Hürmüz, Yılmayan Şeytan, Maskeli Beşler, Kafkas Kartalı, Kadıhan, Yemende Bir Avuç Türk, Kader Arkadaşım, Kanije Kalesi, Akıncılar ve Turhanoğlu Çal Hasan bulunuyor.