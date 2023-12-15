Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 140. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı. Öte yandan iki kategoride de birinciliği kaptırmadı. Kuruluş Osman'ın 140. Bölümü'nde Karacelasun intikam yeminleri ettikten sonra Üstat Gera ile birlikte hareket etme planı yaptılar. Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i öldürmek için bir oyun kurdular. Bu anlar izleyici tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

KURTULMASINA YARDIM ETTİ

Dizide, Gonca Hatun, Alaeddin Bey'e yemek götürürken bir terslik olduğunu ve Alaeddin'e tuzak kurulduğunu fark edip hemen harekete geçti. Alaeddin Bey'e kafesli çadırda düzenlenen saldırıda, Gonca Hatun var gücüyle savaşarak Alaeddin Bey'in kurtulmasına yardım etti. Malhun Hatun ise Holofira'ya içini döküp bir bey hatunu olmanın nasıl fedakarlıklar gerektirdiğini izah etti. Holofira'nın aynı fedakarlıkları yapamayacağını düşünen Malhun Hatun, Holofira'dan Uç Pazar'ı terk etmesini istedi.

ATIYLA KAÇIRDI

DURUMU fırsat bilen Mehmet Bey ise annesi Saadet Hatun'un da yönlendirmesiyle Holofira'ya Uç Pazar'da yüzük vererek evlenme teklifi etti. Yüzüğü alan Holofira, biraz düşünmek istediğini söyledi. Bu anlara şahit olan Orhan Bey, gördüklerine daha fazla dayanamadı, annesi Malhun Hatun'un tüm ısrarlarına rağmen, "Bundan sonra hiç kimseyi dinlemeyeceğim" diyerek Holofira'yı oradan atıyla kaçırdı.