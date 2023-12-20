‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ ekibinden çifte kutlama

atv ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihan Sığmazam'ın başarılı ekibi 50. Bölüm ve yeni yıl kutlamasını bir arada gerçekleştirdi. Dizinin yönetmeni Mustafa Şevki Doğan, başrol oyuncuları Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve tüm oyuncu-ekip kadrosunun katıldığı yemekte keyifli anlar yaşandı. Gecenin sahibi Oktay Kaynarca, "Türkiye'de ana kastta bu kadar başrol yok. Bu kadar önemli insanı bir arada çalıştırabilmek onların gönüllerinden gelen bir şey. Bu kadrodan hangisini alırsan al başrol olarak diziyi göğüsler. Çok kalabalık ve çok kaliteli bir ekip olduk. 50 bölüm çektik çok yorulduk ama biz duramayız devam edeceğiz. Biz bu cihana sığmayız" diye konuştu.