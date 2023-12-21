Eşitliğin sesi bebeklere ninni oldu

oplumsal cinsiyet eşitliği konusuna dikkat çekmek amacıyla planlanan 'Eşitlik Ninnileri' albümünün lansmanı Metropol İstanbul'da bulunan DasDas Sahne'de gerçekleştirildi. Tüm geliri Mor Çatı Derneği'ne bağışlanacak olan Eşitlik Ninnileri projesinde Ataol Behramoğlu, Haydar Ergülen ve Sunay Akın tarafından sözleri yazılan ninniler; Teoman, Gökhan Özoğuz, Celil Nalçakan, Bülent Şakrak ve Mert Fırat tarafından seslendirildi. Sunay Akın'ın yazdığı "Efe'nin Ninnisi"ni seslendiren Mert Fırat, "Umarım bu projemizin anlamı herkese ulaşabilir. Çok güzel ninniler okuduk bebeklerimiz için. Umarım her baba evlatlarına okur bu güzel eserleri. Ben de kendi çocuğuma okumaya başladım" dedi.