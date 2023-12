ÜNLÜ rock şarkıcısı Can Bonomo, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı şarkıcı, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp poz verdi. Her zaman olduğu gibi kendine has tarzı ve mütevazi halleriyle dikkat çeken Bonomo, "Yeni albüm çıkıyor az kaldı, piyasa yangın yerine dönecek" ifadelerini kullandı.