Pınar Bent’e Paris yolu gözüktü

YILIN moda tasarımcısı ödülünü kazanan İzmirli Pınar Bent, Paris Moda Haftası için hazırlıklara başladı. Bu zamana kadar onlarca ödül kazanan başarılı modacı, katıldığı bir organizasyonda yılın gelinlik tasarımcısı ödülünü aldı. Özellikle yurtdışında yaptığı bir çok defilede adını sıkça duyuran Pınar Bent, ödülünü aldıktan sonra 22 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan Paris Moda Haftası'ndaki defilesinin hazırlıklarına başladı. Ünlü tasarımcı, "Türk gelinliklerini tüm dünyaya tanıtacak olmanın heyecanını yaşıyorum" derken, başarılı olmasının sırrını da heyecanını kaybetmemek olarak açıkladı.