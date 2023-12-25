Mutluluk kası sizi mutsuz edebilir

ACIBADEM Bayraklı Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Müge Yetener, korku ve stres anlarını hissederek kasılan, kasıldığında da bel bölgesinin düzgünlüğünü bozup bel kavisini artıran Psoas kası konusunda bilgilendirdi. Bu kasın bel kemiği ile bacaklar arasında konumlandığını kaydeden Dr. Yetener, bu kasın otururken de koşarken de hep devrede olduğunu belirtti. Yetener, bedenimizdeki tüm kasların ruhumuzun dilinden anladığını, yani üzülüp gerildiğimizde kasılarak cevap verdiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Psoas kası 'vücudun en derin çekirdeği' olarak da biliniyor. Gövdenin düzgün bir duruşa sahip olmasında da önemli rol oynuyor. Tüm karın kaslarının dengelenmesinden, uyluğun gövdeye doğru yaklaşabilmesinden sorumlu. Psoas aynı zamanda diyafram ile bağlantılı çalışıyor. Dolayısıyla kas gerildiğinde kalp hızı ve soluk alıp verme de hızlanıyor. Bu yüzden de ruh kası, mutluluk kası olarak adlandırılıyor."