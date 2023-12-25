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Ünlüler şehitlerimiz için paylaşım yaptı

Cuma ve cumartesi günü art arda gelen şehit haberleri ile Türkiye yasa boğuldu. Irak’ın kuzeyindeki Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerimiz şehit oldu. Yürek yakan acı haber sonrası ünlü isimler de sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.

HABER MERKEZİ
Ünlüler şehitlerimiz için paylaşım yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve ardından yaşanan çatışmada 12 askerin şehit olduğunu duyurdu. Acı haber sonrası ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi. Filiz Akın, Erol Evgin, Ezgi Serter, Ferhat Göçer, Türkan Şoray, Hadise ve Hülya Koçyiğit gibi önemli isimler paylaşımlarda bulundu. Kenan Doğulu'nun ise dün İzmir'de yapılacak konseri iptal edildi.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

FİLİZ AKIN: İki gündür kapkaranlığız. 12 şehidimiz var... Bu ateş hepimizin yüreğini yakar. Yüreğimiz kan ağlıyor. Şehitlerimize, Allah'tan rahmet dilerken, tüm acılı ailelerine, asker yakınlarına sabırlar diliyorum.

EROL EVGİN: Bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmalarda şehit olan 12 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerimize acil şifa diliyorum.

TÜRKAN ŞORAY: Şehitlerimize yine içimiz yandı. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun.

HADİSE: Hain saldırı sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

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