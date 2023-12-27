Ümit Karan’ın telefon trafiği

GALATASARAY'IN eski golcüsü Ümit Karan, geçtiğimiz gün AVM'de objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan eski futbolcu, daha sonra meydan katında bulunan Morini restorana yakın arkadaşlarının yanına geçti. Burada kahve içip keyifli vakit geçiren Ümit Karan, akşam saatlerinde restoran çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Yoğun telefon trafiği yaşayan eski futbolcu, yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.