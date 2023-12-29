Çektiği kamu spotu beğeni topladı

"KAÇIŞ 1950", "Temel ile Dursun İstanbul'da" ve "Dedemin Gözyaşları" gibi sinema filmleri başta olmak üzere birçok başarılı projeye imza atan ödüllü yönetmen İhsan Taş, kalp krizini önlemek amacıyla çektiği kamu spotu ile yeniden gündemde. İhsan Taş'ın çektiği kamu spotunda Halil Ergün, Elif Kaya ve çocuk oyuncu Kumsal Vural ile birlikte tüm ekip, gönüllü olarak yer aldı. İhsan Taş "Kalp krizinden hayatını kaybedenin sayısı oldukça fazla. Bu konuyla ilgili toplumu bilinçlendirmek amacıyla yola çıktık" diye konuştu.