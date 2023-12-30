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Haberler Sarmaşık ‘Yeni yılda sahnedeyim’

‘Yeni yılda sahnedeyim’

HABER MERKEZİ
‘Yeni yılda sahnedeyim’
YENİ yıla günler kala sevdiklerine yeni yıl hediyesi alma telaşına ünlü sanatçı Hülya Avşar da dahil oldu. Geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de görüntülenen Hülya Avşar, telaşlı bir şekilde mağazaları dolaşırken muhabirlerle sohbet etti. Sevdiklerine hediye almaya geldiğini söyleyen Hülya Avşar, "Artık 2023'ü geride bırakıyoruz. Yeni yılda yine sevdiklerimle birlikte sahnede olacağım. Her yıl olduğu gibi hediye alma telaşım devam ediyor. Yılbaşında beni en çok mutlu eden sahnede yeni seneyi sevdiklerimle karşılamak oluyor" diye konuştu.
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