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Haberler Sarmaşık Kalben turnesini İzmir’de tamamladı

Kalben turnesini İzmir’de tamamladı

HABER MERKEZİ
Kalben turnesini İzmir’de tamamladı
Kalben, yeni albüm turnesini İzmir'de noktaladı. Bini aşkın seveniyle tek ses olan sanatçı, herkesin daha özgür ve huzurlu olduğu bir sene diledi. Kalben, özgün hikayelerini rap formatında anlatan Grogi ile 11 Ocak'ta yayınlayacakları Hep Sonradan şarkısını da dinleyenlerle buluşturdu. "Sadece", "Yara", "Kalp Hanım", "Düşünürüm" gibi sevgiyle klasikleşmiş şarkıların bir ağızdan söylendiği konser, unutulmaz bir anıya dönüştü. Her bir performansı ile müzikal çeşitliliğini ve sahne hakimiyetini bir kez daha kanıtlayarak izleyicilerine hem coşku hem duygu dolu anlar yaşatan Kalben, güçlü sesi ve etkileyici performansıyla her dakika enerjinin daha da yükseldiği unutulmaz bir geceye imza attı.
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