Milyonları ekrana kilitleyecek

Türkiye'nin en sevilen ve en çok kazandıran yarışması olan, her bölümü milyonlarca kişi tarafından izlenen "Kim Milyoner Olmak İster?", bu akşam yılbaşına özel bölümüyle atv ekranlarında olacak. Çok özel konukları ve sürprizleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu bu özel akşamda bilgilerini eğlenceli bir şekilde sınayacak. Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk etmesinin yanı sıra sanatçılar kazandıkları ödülü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" programı bu akşam 22:40'da yayınlanacak.