Efsane aktör Douglas 2 yılda çöktü

Ünlü oyuncu Michael Douglas, eşi Catherine Zeta-Jones ve oğullarıyla birlikte yeni yılı kutladığı bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bir süredir ailesiyle Hindistan'ı gezen Douglas'ın son hali sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

Bir döneme damgasını vuran efsanevi aktörün yüzündeki değişim sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Son olarak Marvel'ın süper kahraman filmlerinden Karınca Adam serisinde kamera karşısına geçen Michael Douglas'ın son 2 yıl içinde bir hayli yaşlandığı görüldü.

Bazı kullanıcılar, videodaki kişinin ünlü aktöre benzemediğini söylerken, kimi kullanıcılar ise, 'Douglas çökmüş' yorumlarında bulundu.

Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones ve oğulları Dylan, tatilden bol bol fotoğraf paylaştı.

'MUTLUYUZ' MESAJI VERDİ

Sosyal medyada, Michael Douglas'ın yer aldığı son yapımlardaki görsellerini şimdiki haliyle yan yana koyup paylaşan kullanıcılar, değişimin ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi. Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Douglas ile Catherine Zeta-Jones'un 23 yıllık evliliğinin sona ereceği dedikoduları konuşulmuş fakat ünlü çift söylentileri yalanlamıştı. İkilinin yaptığı paylaşımlarda aralarında sorun olmadığı görülürken, not olarak düştükleri, "Tatilimiz harika geçiyor. Mutluyuz" gönderisi ile söylentiler yalanlandı.