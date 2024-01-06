‘3391 Kilometre’ ekibi İzmir’de imza gününde

TÜM yazdıkları gençler tarafından büyük ilgi gören Beyza Alkoç'un '3391 Kilometre' adlı kitabının, Fulya Özcan senaryosuyla sinema uyarlaması, 12 Ocak'ta beyazperdede izleyicisi ile buluşacak. Gençlere yeni yıl hediyesi gibi olan filmin başrollerinde televizyon dizilerinin sevilen oyuncuları Derya Pınar Ak ile Ahmet Hakan Zavlak ile kitabın yazarı Beyza Alkoç, filmin hikayesinin geçtiği İzmir'den başlayarak imza günü buluşmalarına başlıyorlar.

Bugün İzmir İstinyePark D&R'da, 7 Ocak'ta da İstanbul Maltepe Carrefour D&R'da saat: 14.00'te başlayacak olan oyunculu imza günlerinde hem kitap imzalanacak hem de tüm ekip hayranları ile kucaklaşacak. Film, Paris, İstanbul ve İzmir üçgeninde çekildi.