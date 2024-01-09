Altın Küre Ödülleri’ne Oppenheimer damgası

Dünyanın takip ettiği Altın Küre Ödülleri'nin 81'incisi düzenlendi. Komedyen Jo Koy tarafından sunulan programda ödüller sahiplerini buldu. Geceye katılan ünlüler ise göz kamaştırdı. Ödül törenine damga vuran ise Oppenheimer filmi oldu.

KAZANANLAR LİSTESİ

Altın Küre Ödülleri'nde "En İyi Animasyon" ödülünü kazanan "The Boy and the Heron" olurken, "Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü de Cillian Murphy aldı. Sinema kategorisinde, "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanan Christopher Nolan'ın filmi "Oppenheimer" "Drama Dalında En İyi Film" ödülünü alarak kazananlar arasında yer aldı. Öte yandan Televizyon kategorisinde ise "Komedi" dalında "The Bear", "Drama" dalında "Succession" ve "Mini Dizi" dalında "Beef" ödül kazananlardan oldu.

TELEVİZYON VE SİNEMA OLMAK ÜZERE İKİ KATEGORİDE VERİLEN ÖDÜLLERİN SAHİPLERİ ŞÖYLE LİSTELENDİ:

SİNEMA DALINDA:

● Drama Dalında En İyi Film: Oppenheimer ● En İyi Yönetmen: Christopher Nolan (Oppenheimer) ● En İyi Orijinal Film Müziği: Ludwig Göransson (Oppenheimer) ● Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Poor Things ● En İyi Yabancı Film: Anatomy of a Fall ● Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone (Poor Things) ● Müzikal/Komedi Dalında ● En İyi Erkek Oyuncu: Paul Giamatti (The Holdovers) En İyi Yardımcı Erkek

Oyuncu: Robert Downey Jr (Oppenheimer)

TELEVİZYON DALINDA:

● En İyi Televizyon Draması: Succession ● Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (Succession) ● En İyi Kadın Oyuncu: Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) ● Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Erkek Oyuncu: Steven Yeun (Beef)