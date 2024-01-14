Ünlüler teröre lanet yağdırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki üssüne sızmaya çalışan hain teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Acı haber sonrası müzik, televizyon ve sinema dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımları ile hain terör örgütünü lanetledi. Şehit düşen 9 vatan evladı Mehmetçik için taziye mesajı veren sanat dünyası, acılı ailelere de başsağlığı diledi.

MÜGE ANLI

"Acımız çok büyük. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

ESRA EROL

"Hain terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. lere Başımız sağ olsun."

ALİŞAN

"Teröre ve destekleyenlere lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türkiye'me baş sağlığı diliyorum."

MUSTAFA CECELİ

"Başımız sağ olsun."

DEMET AKALIN

"Çok çok üzgünüm. Şehitlerimize rahmet diliyorum."

OKTAY KAYNARCA

"Pençe - Kilit harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerine başsağlığı ve sabır dilerim..."