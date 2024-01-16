Alman bestecinin Türk eseri seslendirilecek

ALMAN besteci Stefan Pohlit'in Türk müziği makamlarıyla besteleyip Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ithaf ettiği kanun konçertosunu, kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu, Almanya Mannheim Bölge Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendirecek.

Türkiye'de 12 yıl yaşayan, Alman müzik kuramcısı ve besteci Stefan Pohlit, Türkiye'ye gelmeden önce İslam'ı araştırarak Müslüman oldu. Klasik Türk müziğine hakim olan besteci, 80'den fazla ülkede konser veren kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu'nun seslendirmesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ithafen "Şafakların Cihangiri" isimli eseri besteledi.