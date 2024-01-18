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Haberler Sarmaşık Simit polemiği!

Simit polemiği!

Hülya Avşar, zenginlikle ve maddiyatla ilgili “Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Kısa sürede sosyal medyada yankı uyandıran bu ifadeye Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Simit ye!” yanıtını verdi.

HABER MERKEZİ
Simit polemiği!

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sarıyer'de kızıyla bir balık restoranından çıkarken görüntülendi. Avşar kızının doğum günü için yemek yediklerini belirtti. Sonrasında ise şu ifadeleri kullandı: "Fazla zenginlik insana zarar veriyor, yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli. Mutluluk budur." Bu sözlere ekonomist ve yazar Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan sosyal medya hesabından jet hızıyla yanıt geldi.

AVŞAR'IN YANINDALAR

Hülya Avşar'ın sözlerine karşılık gelen yanıt sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Çoğunluk Avşar'ın yanında olurken destekleyici mesajlar attı. İşte o mesajlardan bazıları şu şekilde:

■ Hülya Avşar'ın görüşleriyle aynı fikirdeysen, zaten sade bir yaşamın mutluluk getirebileceğine inanıyorsun demektir.

■ Zengin olmak bence de zarar verici bir durum.

■ Hülya Avşar'la birlikte simit yeriz.

■ Yaşanacak para ne kadar olmalı?

■ Hülya Avşar'dan gelecek cevabı ülkece merak ediyoruz.

■ Yeterli paraya sahip olmak da zenginlik zaten

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