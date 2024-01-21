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Haberler Sarmaşık ‘Hücreler’ sahnede

‘Hücreler’ sahnede

HABER MERKEZİ
‘Hücreler’ sahnede
YARATICI yapımcılığını Nisan Ceren Özerten'in üstlendiği, Engin Günaydın'ın kaleminden yine Engin Günaydın ve Doğu Yaşar Akal'ın yönetmenliğinde gerçekleştirilen, yıldız isimleri kadrosunda buluşturan "Hücreler"in prömiyeri gerçekleşti. Biletleri günler öncesinden tükenen ve salonda kahkahaların yükseldiği oyuna övgüler yağdı. İnsan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktaran oyunda Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ rol alıyor.
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