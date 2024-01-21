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Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor

HABER MERKEZİ
Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor
ATV'NİN yılbaşı akşamı başlayan dizisi Yıldızlar Bana Uzak, bu akşam final bölümüyle ekranlara geliyor. Kadir, Han'ın tuzağına düşmüş öfkesine engel olamamıştır. Aklına düşen soru onu yiyip bitirir. Deniz'in kendi oğlu olduğundan şüphelenen Kadir bu işin peşini bırakmayacaktır. Hapisten çıkan Yahya'nın ilk işi oğlunu sakat bırakan Han'ın karşısına dikilip ondan hesap sormak olur. Orhan, Yahya'nın yaklaşmasıyla köşeye sıkışmaya başlar. Aslı, Deniz ile ilgili gerçeğin ortaya çıkmasından korkarken bir anda Kadir'in DNA testi yaptırdığını öğrenir.
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