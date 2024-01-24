Kilo vermenin en kolay yolu Oolong çayı içmek

Yeşil çay ile beyaz çayın ara formu olan Oolong çayı metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur. Aynı zamanda yağ metabolizmanıza da önemli katkılarda bulunur. Chinese Journal of Intergrative Medicine'da yayımlanan bir araştırmaya göre, 6 hafta boyunca Oolong çayı tüketen kişilerin 3 kilo kaybettiği gözlemlenmiştir. Oolong çayı; başta kalp hastalıklarından korunmak, kan şekeri seviyesini korumak, cilt sağlığı olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının da tedavisinde kullanılmaktadır.