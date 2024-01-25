Larva dönemi yaklaşıyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz gelmeden ilaçlama ve çevre temizliği çok önemli. Özellikle sivrisinekle mücadele ve larva dönemini ihmal etmemek gerekiyor. Sivrisinek ve diğer haşereler için en ideal dönemin Şubat-Mart ayları olduğu biliniyor. Bu yıl seçim telaşına düşen belediyelere önemli bir uyarıyı şimdiden yapalım.

Seçim havasına girip çevre temizliğini ve sivrisinekle mücadele zamanını unutmayın.

Çevre temizliği ve sivrisinekle mücadele konuları toplum sağlığı açısından oldukça kritik bir konu. Her yıl larva kış aylarının bahara dönüşümü ile sivrisineğin larva aşamasıdır ve bu dönemde alınacak önlemler yetişkin sivrisineklerin çoğalmasını engelleyerek hastalıkların yayılmasını önleyebilir. Belediyelerin, özellikle şubat ve mart aylarında ilaçlama ve çevre temizliği konularına odaklanmaları önemli. Bu aylarda yapılan etkili mücadele, yaz aylarında sivrisinek popülasyonunu kontrol altına alabilir. Fakat bu yıl Mart sonu yapılacak yerel seçim nedeniyle ne yazık ki belediyeler seçim odaklanmış durumda. Birçok belediye başkan ve adayları Ankara'ya karargah kurmuş durumda.

Maalesef ilçeler son yağan yağmurlarla birlikte gölete dönmüş durumda. Şimdiden bir takım çevre temizliği mutlaka ele alınmalı aksi taktirde her yıl olduğu gibi bu yıl da kapı pencere açılmayacak gibi.

PROF. DR. ALPER ŞENER UYARDI

Geçtiğimiz hafta İzmir Katip Çelebi Üniversitesi`nden Prof. Dr. Alper Şener'den ciddi bir uyarı geldi. "Şener sivrisineklerin neden olduğu sıtmaya yol açan plasmodium falcipparum parazitinin ölümcül olduğuna ve bu nedenle şimdiden alınması gereken çevre temizliğine ve larvalarla mücadeleye dikkat çekti. Türkiye'de sıtmadan ölümlerin yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Şener hocanın bu uyarısı ders niteliğinde. Bu nedenle belediyelere bu dönemde de ciddi görevler düşüyor.

Seçim havasına kapılıp çevre temizliğine özellikle de sivrisinele mücadeleyi unutmayın.

2. NESİL YÖNETİCİLER HAZIR

1999 yılında Op. Dr. Özer Gürbüz tarafından kurulan Batı Anadolu Central Hospital'ın ikinci kuşak yöneticileri hazır. Gürbüz ailesinin sağlık eğitimi alan tüm fertleri babalarının kurduğu hastaneyi daha ileriye götürmeye çalışıyor. Bu anlamda ilk adımı Gürbüz ailesinin en büyük çocukları Emir Gürbüz attı. Dr.

Emir Gürbüz Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık eğitimini Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Batı Anadolu Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.

Özer Gürbüz ve Başhekimi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz'ün oğulları Dr. Emir Gürbüz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun.

ABD'DE EĞİTİM ALACAK

ABD Yale Üniversitesi'nde bilimsel araştırma ekibinden kabul alan Op. Dr. Emir Gürbüz Şubat ayında ABD'ye gidecek ve 1 yıl orada bilimsel araştırma ekibiyle çalışmalar yaparak Türkiye'ye dönecek.

NESİLDEN NESLE SAĞLIK

Oğullarının uzmanlık eğitimini tamamlamasından dolayı oldukça mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Op. Dr. Özer Gürbüz "Yıllar önce kurduğumuz hastanemizin ikinci kuşak yöneticilerinin yetiştiğini görmekten gurur duyuyorum. Bu anlamda ilk adımı oğlum Emir attı. Benim ve eşim Dr. Neslihan Gürbüz gibi o da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı oldu. Bir kızım İstanbul'da eczacılık eğitimi alıyor. Mezuniyetinin ardından ilaç, kozmetik, gıda takviye ürünleri üretim ve pazarlamasında görev alacak. Diğer kızım 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden gelecek yıl mezun olacak ve uzmanlık eğitimine başlayacak. Yeğenim şu anda Radyoloji alanında İngiltere'de çalışıyor. Yakın zamanda ülkesine dönecek ve sistemimizin önemli bir bölümünde aktif rol alacak. Diğer yeğenim şu anda hastanemizde diş hekimi olarak görev yapıyor. Ayrıca ailemizin içinde biyomedikalci, dijital pazarlama uzmanı ve hastane işletmecisi de mevcuttur" diye konuştu.

BAYRAĞI İLERİ GÖTÜRECEKLER

Başta İzmir olmak üzere ülkemizin tamamına nitelikli sağlık hizmeti sunmak için 1999 yılında Batı Anadolu Central Hospital'ı hayata geçirdiklerini söyleyen Op. Dr. Özer Gürbüz, " Ben ve eşim hastanemizi şu anda belirli bir noktaya getirdik. Ailemizin tamamının sağlık eğitimi alması çok önemli. İnanıyorum ki bizden sonra gelen bu genç ve dinamik nesil bu kurumu bizden çok daha iyi noktalara getirecektir.

Doktor, diş hekimi, eczacı, biyomedikal mühendis, hastane işletme ve yöneticiliği, dijital pazarlama, sağlık turizmi gibi alanlarda eğitimini tamamlayanlar kurumlarımızda aktif olarak çalışmaya başlayacaklar.