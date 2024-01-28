Kızım Yemin’in doğuşu benim aydınlanmamdı

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, Esquire dergisine çok samimi açıklamalarda bulundu. Kendisiyle ilgili eleştirdiği çok fazla şeyi olduğunu söyleyen İsmail Hacıoğlu, bütün dünyasının kızı doğduktan sonra değiştiğini belirtti. Hacıoğlu, "Kızım Yemin doğduğunda iyi ki ne yaptıysam yapmışım dedim. Kızım o ana kadar yaşadığım her şeyi temize çıkardı. Onun doğduğu gün benim aydınlanma gecemdi. Hayatımdaki tüm eylemlerim aslında beni ona getirmiş" dedi.

'BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Özellikle son yıllarda Ayla, İyi ki Varsın Eren filmlerinin yanı sıra Mahkum dizisiyle de ekranda her zaman farklı karakterlere hayat veren Hacıoğlu, "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nda da Cem Karaca'yı canlandırıyor. İsmail Hacıoğlu, "Cem Öğet ve Ayhan Yener'le çalıştım. Birçok yerde 'ben yapamam' dedim ama onlar beni hep cesaretlendirdi. Bu filmden bana kalanlar çok değerli. Bu meslekte aslında önemli olan empati yapabilmek" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA KULLANILMADI

İSMAİL Hacıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Cem Karaca'yı oynamak hayalimdi. İlk defa menajerimi arayıp audition vermek istediğimi söyledim. Sonrasında proje bana geldi ve üstelik audition'suz oldu. Ayrıca sesimde asla yapay zeka kullanmadık. Filmdeki bütün şarkıları ben söylüyorum."