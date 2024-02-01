Sağlıktan spora

Prof. Dr. Serdar Kaçar, 1967 İzmir doğumlu... Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Kaçar 3 kız babası, babadan Altınordulu. Çocukluğu ve gençliği Altınordu maçları ve antrenman sahalarında geçmiş. İzmir Özel Saint-Joseph Ortaokulu, Özel Tevfik Fikret Lisesi`den sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimini tamamlayarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer Nakli Eğitimi ile cerrahi deneyimlerine sahip. 1996 yılında genel cerrahi uzmanı olduktan sonra 9 yıl Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Kaçar 2005 yılında Genel Cerrahi Doçenti ünvanına hak kazandı. 2005-2012 yılları arasında sırasıyla İzmir Özel Kent Hastanesi, İstanbul Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi ve Medicalpark Göztepe Hastanesi'nde böbrek nakli merkezlerini kurarak birçok başarılı ameliyata ve organ nakillerine imza attı. Ayrıca bu kurumların organ nakli merkezlerinin de başkanlığını üstlendi. 2013-2016 yılları arasında İzmir Özel Gazi Hastanesi'nde Obezite Kliniği'ni kurdu ve 600'den fazla mide küçültme ameliyatı gerçekleştirdi. 8 yıldır da kendi kliniğinde hastalarına genel cerrahi alanında hizmet veriyor. 50'den fazla uluslararası yayını,100'e yakın ulusal yayını bulunan Prof. Dr. Kaçar 12 kitap yazarlığının yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında da birçok bilimsel kongrede konferans, oturum başkanlığı, bilim kurulu üyeliği, düzenleme kurulu üyeliği yaptı. Prof. Dr. Serdar Kaçar'ın hekimliğinin yanı sıra bir Altınordu sevdası var ki bu sevda voleybol şubesi başkanlığına kadar uzanan bir serüveni oldu.

İYİ BİREY İYİ VATANDAŞ

Yılların Altınordulusu Prof. Dr. Serdar Kaçar`ın voleybol kız takımı şimdilik 2. ligde. Başarılı maçlar çıkaran voleybol kız takımı kendi ayakları üzerinde duran başarılı bir takım. Önümüzdeki yıl hedef 1. lig ve en az bine yakın alt yapısıyla sporcu ordusu kurmak. Türkiye'de ve uluslararası başarılara imza atacak gençlere sahip. Voleybol takımı "İyi Birey, İyi Vatandaş" sloganı ile diğer kızlarımıza da örnek oluyor. Hekimliğinin yanı sıra Altınordu Kız Voleybol takımı için var gücü ile çalışan Prof. Dr. Serdar Kaçar ve ekibi önümüzdeki yıllarda İzmir`in Altınordusu olarak uluslararası arenada da boy göstermeyi hedefliyor.

SALON SORUNU ÇÖZÜLECEK

Prof. Dr. Kaçar'la son görüşmemizde "Kız voleybol sporcularımızın tek sorunu salon. Bu sorunu da önümüzdeki günlerde çözüme kavuşturacağız" dedi. Ege Üniversitesi ile yapılan ortak protokolle iki köklü kurumu bir araya getirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Kaçar bu iş birliğinin çok önemli olduğuna değindi. Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ise eğitim ve öğretimin yanı sıra sportif alanda da İzmir'in köklü kulübü olan Altınordu voleybol takımı ile işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Türk sporunun ve voleybolunun daha da ileriye gitmesi için projeler üreten sigorta firması ile " Değerler Ortaklığı" anlaşmasına imza attıklarını söyleyen Prof. Dr. Serdar Kaçar, " Bu ülkenin kız çocuklarına spor yaptırmak, onları kendi ayakları üzerinde durabilen özgüvenli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayıp, onları profesyonel voleybolcular olarak yetiştirmek amacıyla çıktığımız bu yolda değerler ortağımız olarak yanımızda yer alan firmaya teşekkür ederiz" dedi.