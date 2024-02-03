D&R mağazalarının yeni konuğu Ege

Türk pop ve Latin müziği şarkıcısı Ege, Akdeniz müziğinin Türkiye'deki en güçlü seslerinden biri olarak çeyrek asırlık bir kariyere sahip. 2017'de edebiyat dünyasına "İsyan" romanıyla giriş yapan sanatçı Ege, sonrasında çıkardığı kitapları ile kadın-erkek ilişkilerini mizah ve gerçekliği harmanlayarak anlatıyor. İsyan; küçük bir adada, masal tadında hayatı paylaşırken, farklı yolculuklara sürüklenen dört gencin dostluk dolu hikâyesini konu alıyor.

Başarılı sanatçı Ege, 2017'de yazdığı "İsyan" adlı romanının yeni baskısının tanıtımını yapacak. Ege, Şubat ayı boyunca üç ayrı imza gününde okurlarıyla buluşacak.

3 İLDE İMZA GÜNÜ

Kitabın yeni baskısını tanıtmak üzere Ege, Şubat ayı boyunca üç ayrı imza gününde okurlarıyla D&R'da bir araya gelecek. İlk imza günü 4 Şubat 2024 Pazar günü D&R Terra City Antalya'da gerçekleştirilecek. Daha sonra 17 Şubat 2024 Cumartesi günü D&R Balıkesir 10 Burda'da hayranlarıyla buluşacak olan Ege'nin bu ay ki son imza günü ise 18 Şubat 2024 Pazar günü D&R Ayvalık Kırlangıç'ta düzenlenecek. Kitabında insanın mutsuzluğuna değindiğini ve mutluluğun umuttan geçtiğini söyleyen Ege, "Vatanı toprakta değil sevdiğinde bulan, umudu dışarıda değil kendinde arayanların yolculuğunu anlattı" diye konuştu.