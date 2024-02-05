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Çinlilerden görkemli kutlama

HABER MERKEZİ
Çinlilerden görkemli kutlama
ÇİNLİLERİN kullandığı 12 hayvanlı geleneksel ay takvimine göre 2024 Ejderha Yılı kapsamında, İzmir'de kutlama etkinlikleri düzenlendi. İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bir otelde düzenlenen etkinliklere Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin de katıldı. Şaobin, yaptığı konuşmada iki ülkenin stratejik diyaloğunu artırması gerektiğini belirtti. Kutlamalar kapsamında kurulan stantlarda katılımcılara Çin el sanatları, mutfağı ve kültürüne ilişkin bilgi verildi, bu ülkeye özgü halk dansları ve akrobasi gösterileri sunuldu.
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