Unutmadık unutturmayacağız

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta saat 04:17'de Türkiye büyük bir felaket yaşadı. İki depremle birlikte 11 ilin yerle bir olduğu günde herkes tek yürek olup, yardıma koştu. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği, her yerden yardım kampanyalarının başlatıldığı süreçte ünlüler de bütün güçleriyle destek oldu. Asrın felaketinin birinci yılında sanat camiasından paylaşımlar arka arkaya geldi.

İŞTE O MESAJLAR:

MÜGE ANLI: Bazı gecelerin sabahı olmuyor. Bazı acılar unutulmuyor. Tüm canlarımızı rahmetle anıyoruz.

ALİŞAN: Çok büyük bir yıkım ve acı yaşadık 1 sene önce bugün.. Kaybettiğimiz bütün canlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyorum.

ESRA EROL: Tam bir yıl önce bugünün gecesi, nasıl kabuslu bir sabaha uyanacağımızı bilmiyorduk. Öyle bir acıya uyandık ki iyileşmemiz daha çok uzun zaman sürecek.

ECE ERKEN: 6 Şubat 2023... Kaybettiğimiz tüm canlara, kayıplarımıza Rabbim rahmet eylesin. Yakınlarına sabır diliyorum.

YASEMİN SAKALLIOĞLU: 6 Şubat 2023, 04.17... Kaç şey yazıp sildim. Hiçbiri bu tarihe karşı hissettiklerimi anlatmaya yetmedi.

NURGÜL YEŞİLÇAY: 1 yıl önce... 6 Şubat'ta kabus gibi bir sabaha uyandık. Hiç unutmadık, çok üzgünüz.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ: Unutmayışımız, her gün her saniye hatırlıyor olmayışımıza mahcup hep. Soramadığımız hesaplar ve saramadığımız yaralarla, birbirimize çare olmaya çalışmanın çaresizliğiyle farklı bir karanlıkta aynı ışığı arıyoruz hala.