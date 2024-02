Unutulmaz bir acı

Tam bir yıl önce ülkemiz yüzyılın en acı sabahına uyandı. Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7, ardından Elbistan'da 7. 6 olmak üzere iki büyük deprem meydana geldi, 53 bin 537 canımızı kaybettik. Yaklaşık 107 bin yaralımız oldu. Bu büyük felaket tam 11 ilimizi yerle bir etti. Çifte felaketin yıldönümünde ülkemiz bir kez daha kaybettiğimiz canlarını acı ve hüzünle andı. Bu büyük felaket asla unutulmamalı.

YETER DEME ZAMANI

Kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Peki bu yaşananlardan bir ders çıkarıldı mı? Birçok kesimde izliyorum; dikey yapılar, özellikle deniz kenarı yani sahillerde tek tek dikey yapılar yapılmaya devam ediyor. İzmir'de özellikle başta Alsancak, Karşıyaka, Sahilevleri Bornova olmak üzere müstakil binalar teker teker yıkılıyor yerine alabildiğine yüksek binalar yapılıyor. Günümüz teknolojisi belki buna uygun olabilir fakat yer zemini, üzerindeki bu yükü bir süre sonra taşıyamaz hale geliyor. Özellikle Alsancak bölgesinde binaların bir çoğu 30 - 40 yıllık. Eski usul karma harç ve düz demir kullanılan binalar. İzmir'i yönetenlere sormak lazım ne zaman dönüşüm olacak? Bu binalar her an yıkılmaya hazır birer tabut gibi. Biz Türkler her şeyi Allah'a havale eden bir milletiz. Sonumuzu düşünmek bile istemiyorum. İzmir'de önümüzdeki yerel seçimlerde yarışı kim kazanır bilinmez. Bilinen tek bir şey var o da halkın psikolojisi iyice bozulmadan İzmir`i yönetmeye talip olanlara naçizane bir önerim projelerinizin ilk sırasına depreme hazırlık için acilen dönüşüm planınızı koyun. Hem de hiç vakit kaybetmeden. İlk işiniz bu olmalı. Taşın altına elinizi değil gövdenizi koyun. Her şeyi devletten beklemeyin. Onlarca lira bütçeleri yönetiyorsunuz har vurup harman savurmayın. Son üç gündür Kahramanmaraş depreminin haberlerini izledikçe benim ve çevremdekilerin psikolojisi iyice bozuldu. Bornova'da kaybettiklerimizi unutmadık. Oradaki binaların nasıl yerle bir olduğunu, insanların enkaz altında yaşadıklarını, kaybedilen onca canlarımızı unutmadık.

YENİ BİR BOYUT

Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları (BASEK) Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz Batı Anadolu Okulları bünyesinde Bilim Teknik Ortaokullarının eğitim ve öğretime başlayacağını belirterek bu okulların ortaokul eğitiminde yeni bir boyut getireceğini söyledi. Ortaokul eğitimine yeni bir boyut getirecek Bilim Teknik Ortaokulu'nda uygulanacak olan EGE (Eğilimine Göre Eğitim) projesiyle ilgili bilgiler veren Op. Dr. Özer Gürbüz, "Ülkemizin giderek daha çok ihtiyaç duyduğu mesleki ve teknik eğitimi ortaokul düzeyinden başlatmak oldukça önemlidir. 4+4+4 sistemi meslek liselerinin önündeki engeli kaldırdı. Türkiye'nin ihtiyacı olan teknik eğitimli eleman sayısı giderek artmaya başladı. Staj uygulamasıyla sanayinin ihtiyacı olan iş gücünü yetiştirmek mümkün kılındı" . Bu projeyle amaçlarının lise seviyesine inen teknik eğitimi bir adım daha ileriye yani ortaokul seviyesine taşımak olduğunu belirten Op. Dr. Özer Gürbüz, "Hedefimiz ülkemizin geleceğinde aktif rol alacak gençlerimizin 12 yaşından başlayarak uygulamalı mesleki eğitim vererek dünyanın en iyileri olma yolunu açmaktır" dedi.

ÜRETİME KATKI

"Batı Anadolu Bilim Teknik Ortaokulu'ndan eğilimlerine göre Mesleki ve Teknik Liselerimize yönlenecek olan öğrencilerimiz, üreten okullar kapsamında faaliyette bulunan mesleki ve teknik liselerimizde eğitimlerine devam ederken üretime de katkıda bulunabilecekler" diyen Op. Dr. Özer Gürbüz, "Bu kapsamda, yeteneklerin keşfedilmesi, eğilimlerin belirlenmesi, hedef yönetimi, gelecek planlama, kariyer rehberliği, profesyonel destek, uygulamalı eğitim, uluslararası akreditasyon ve entegrasyon, inovasyon ve yabancı dil gibi temel konu başlıklarıyla yürütülecek eğitim sürecinin çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe daha bir umutla bakabilmeleri için uygun ortam sağlayacağı kanısındayız" şeklinde konuştu.