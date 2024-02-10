Alişan tekrar umrede

Geçtiğimiz günlerde konsere giderken rahatsızlanan ve ardından apandisit ameliyatı olan Alişan, yeni taburcu olmuştu. Daha önce umre ziyareti için kutsal toprakları ziyaret eden Alişan, bir kez daha Mekke'ye gitti.Yolculuk öncesi sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, "Gidiyorum en sevgiliye" ifadelerini kullandı.

'ŞÜKÜRLER OLSUN'

Ünlü şarkıcı Alişan, yolculuk sonrası da Umre'den bir fotoğraf paylaşarak, "Gelmek, yine nasip oldu" dedi. Kısa süre sonra da "İkinci kez bu kutsal topraklara gelme fırsatı veren Yüce Rabbime şükürler olsun. İnşallah dileyen, isteyen herkesin buralara gelmesini diliyorum. Hayırlı cumalar olsun hepimize İnşallah. Şükürler olsun beni Müslüman olarak yaratan Allah'ıma, şükürler olsun Peygamber Efendimizin ümmeti olarak yaratan Allah'ıma" notunu paylaştı.