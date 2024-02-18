Kardeşlerim artık Portekiz’de

atv Distribution tarafından dağıtımı gerçekleştirilen, 90'dan fazla ülkeye satışı gerçekleşen Kardeşlerim dizisi, hem Türkiye'de hem de yurt dışında yayınlandığı ülkelerde büyük bir başarı göstermeye devam ediyor. Yurt dışında For My Family adıyla dağıtımı gerçekleştirilen Kardeşlerim, geçtiğimiz ay Portekiz'e lisanslanmıştı.

LİSANSLANAN İLK DİZİ

Dizi, Portekiz'e lisanslanan ilk atv dizisi olma özelliğini taşıyor. Yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden Kardeşlerim, dün Portekiz'in SIC kanalında gösterime girdi. Kanal, başarılı diziyi haftanın her günü Prime Time'da yayınlayacak. Serkan Birinci'nin yönettiği dizinin senaryosunu ise, Gül Abus Semerci yazıyor.