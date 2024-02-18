  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Kardeşlerim artık Portekiz'de

Kardeşlerim artık Portekiz'de

Yapımını NGM’nin üstlendiği atv’nin 4 sezondur milyonları ekrana kilitleyen dizisi Kardeşlerim, dünyaya yayılıyor. Sevilen dizi Portekiz’de yayına başladı

HABER MERKEZİ
Kardeşlerim artık Portekiz’de

atv Distribution tarafından dağıtımı gerçekleştirilen, 90'dan fazla ülkeye satışı gerçekleşen Kardeşlerim dizisi, hem Türkiye'de hem de yurt dışında yayınlandığı ülkelerde büyük bir başarı göstermeye devam ediyor. Yurt dışında For My Family adıyla dağıtımı gerçekleştirilen Kardeşlerim, geçtiğimiz ay Portekiz'e lisanslanmıştı.

LİSANSLANAN İLK DİZİ

Dizi, Portekiz'e lisanslanan ilk atv dizisi olma özelliğini taşıyor. Yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden Kardeşlerim, dün Portekiz'in SIC kanalında gösterime girdi. Kanal, başarılı diziyi haftanın her günü Prime Time'da yayınlayacak. Serkan Birinci'nin yönettiği dizinin senaryosunu ise, Gül Abus Semerci yazıyor.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA