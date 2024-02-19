Çocuklara sürpriz doğum günü

Alişan ve eşi Buse Varol'dan paylaşımlar gelmeye devam ediyor. 2018 yılında nikah masasına oturan çiftin Burak ve Eliz adında iki çocukları var.

'KEŞKE HEP BÖYLE KALSALAR'

Çift, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'da görüntülendi. Doğum günü etkinliğinde misafirlerini ağırlayan çift, keyifli kutlama sonrası gazetecilere poz verdi. Alişan ve Buse Varol, düzenlediklerini doğum günü partisiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Çocukların doğum günüydü, onlara sürpriz yaptık. Malesef çabuk büyüyorlar, keşke hep böyle kalsalar." Samimi açıklamalarından ardından çift, gazetecilere kolaylık dileyerek ayrıldılar.