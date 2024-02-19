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Haberler Sarmaşık Çocuklara sürpriz doğum günü

Çocuklara sürpriz doğum günü

Şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul’da görüntülendi. Öğle saatlerinde geldikleri Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’nde çocukları Eliz ve Burak’ın doğum gününü kutlayan ünlü çift, eğlenceli dakikalar geçirdi.

HABER MERKEZİ
Çocuklara sürpriz doğum günü

Alişan ve eşi Buse Varol'dan paylaşımlar gelmeye devam ediyor. 2018 yılında nikah masasına oturan çiftin Burak ve Eliz adında iki çocukları var.

'KEŞKE HEP BÖYLE KALSALAR'

Çift, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'da görüntülendi. Doğum günü etkinliğinde misafirlerini ağırlayan çift, keyifli kutlama sonrası gazetecilere poz verdi. Alişan ve Buse Varol, düzenlediklerini doğum günü partisiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Çocukların doğum günüydü, onlara sürpriz yaptık. Malesef çabuk büyüyorlar, keşke hep böyle kalsalar." Samimi açıklamalarından ardından çift, gazetecilere kolaylık dileyerek ayrıldılar.

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