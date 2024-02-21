Osman Bey’den rest: Gayri savaş vakti

ATV ekranlarında beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yine izlenme rekoru kıracak. Bu akşamki bölümde Osman Bey; Taceddin Noyan'ı gafil avlarken, İmren Tegin'in hamlesi üzerine "Gayrı savaş vaktidir!" diyerek savaş ilan eder. Osman Bey, Taceddin Noyan'ın ordusu hareket etmeden onları karargahta vurma kararı alır.

Taceddin Noyan'ı otağında gafil avlayan Osman Bey cezasını keser. Efendize Elçim Hatun ve yengesi Ayça, Orhan Bey hakkında konuşurlar. Orhan Bey'in yiğitliğini öven Elçim Hatun'un gerçek hisleri nedir? Gündüz Bey, Osman Bey'e kayı birliğini sağlamak için bir toy yapmayı teklif eder. Orhan Bey ve Elçim Hatun'un evlenmesini ister. Yaşanılanlara karşı Osman Bey'in öfkesi çok büyüktür. "Gayrı savaş vaktidir!" diyerek savaş ilanı yapan Osman Bey, İmren Tegin'den nasıl intikam alacaktır?