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Haberler Sarmaşık ‘Erkekler de ütü yapabilir’

‘Erkekler de ütü yapabilir’

HABER MERKEZİ
‘Erkekler de ütü yapabilir’
ARZUM Onan, geçtiğimiz yıl tek celsede boşandığı eşi Mehmet Aslantuğ'un ütü yaptığı fotoğraflar hakkında konuşup "Mehmet evli olduğumuz dönemde de ev işlerini yapardı. Son derece normal" dedi. Heykel atölyesine ara verdiğini ancak yakın zamanda tekrar bir sergi açmayı planladığını söyleyen Onan, heykel sanatı ile kendisini daha iyi ifade ettiğini açıklayıp şöyle devam etti: "Heykel yapmaya devam ediyorum, kısa zaman sonra sergi haberiyle çıkacağım karşınıza. Oğlumuz Can da yetişkin bir delikanlı, biz de Mehmet'le her zaman ihtiyacımız olduğunda yan yana olmaya gayret ediyoruz" dedi.
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