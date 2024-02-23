Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

atv ekranlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle yine reyting rekoru kırdı. 149. bölümü yayınlanan dizinin bu bölümünde; Osman Bey, Taceddin Noyan'ın ordusu hareket etmeden onları karargahta vurma kararı alıp alpları ve bacıyanları yanında getirerek tüm önlemlerini aldı. Taceddin Noyan'ı otağında gafil avlayan Osman Bey, "Onca şey ettin ama pusatım altında yok olacaksın. Sizler yok olacaksınız dedikçe biz her daim var olacağız. O düşün ardındaki kimse yok olmayacak ama sen ve senin gibiler hepiniz yok olacaksınız!" diyerek Taceddin Noyan'ın cezasını tek hamlede kesti.

EVLİLİĞE ONAY

Gündüz Bey, Osman Bey'e kayı birliğini sağlamak için bir toy yapmayı teklif ederek Orhan Bey ve Elçim Hatun'un evlenmesini istedi. Osman Bey ve Malhun Hatun bu evliliği onaylarken, Orhan Bey ise hiç istemeyerek razı geleceğinin sinyallerini verdi. Öte yandan Bayındır Bey son sözlerini Osman Bey'in dizinde hareketsiz yatarak söyledi: "Çavundur olarak geldim, Kayı olarak göçerim. Sayende bu bedeni dimdik Hakk'a teslim ederim. Hakkını helal edesin." Kelime-i şehadet getirerek Hakk'ın rahmetine kavuşan Bayındır Bey'in son sözleri ahaliyi yasa boğdu. Yaşananların ardından Osman Bey, "Gayrı savaş vaktidir!" dedi.